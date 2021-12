Domenica In cancellata: la rabbia di Bassetti e la reazione di Mara Venier (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il virologo, dopo aver appreso la notizia della cancellazione della puntata del talk, ha criticato le misure in vigore L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il virologo, dopo aver appreso la notizia della cancellazione della puntata del talk, ha criticato le misure in vigore L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ParliamoDiNews : Domenica In cancellata: la rabbia di Bassetti e la reazione di Mara Venier #domenica #cancellata #rabbia #bassetti… - infoitcultura : Domenica In cancellata: la rabbia di Bassetti e la reazione di Mara Venier - infoitcultura : Domenica In, salta in extremis la puntata: perché è stata cancellata - ParliamoDiNews : Domenica In, salta in extremis la puntata: perché è stata cancellata #domenica #salta #extremis #puntata #perché… - Peppe_FN : Arriva la conferma ufficiale: La #SerieB rinvia le ultime due giornate dell'anno previste originariamente domenica… -