Digne al Napoli | rottura totale con l’Everton | ha già preso il sostituto

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lucasrinforzo per ila gennaio,cederà il giocatore ed il club partenopeo lo sta seguendo con attenzione. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport durante un approfondimenti di calciomercato sul. Il colpo sarebbe molto importante dato cheha vestito maglie prestigiose come quelle del Barcellona e del PSG, oltre che quella della Roma in Serie A.ha 28 anni e potrebbe fare la differenza fin da subito, quindi non sarebbe un giocatore da svezzare nel campionato italiano, un fattore molto importante per il mercato di gennaio. Everton: cessione, c’è ilIlsta facendo più di un pensiero per l’esterno francese, anche perché ha bisogno di un rinforzo, dato che Ghoulam viene ...