Didattica in Presenza al Ritorno Dalle Vacanze, Sileri: Necessaria Revisione Delle Regole Della Quarantena (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, parla Della situazione attuale dei contagi e del Ritorno in Presenza a scuola. “Dal 10 gennaio si torna in Presenza a scuola. È verosimile che ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, parlasituazione attuale dei contagi e delina scuola. “Dal 10 gennaio si torna ina scuola. È verosimile che ...

Advertising

donatotesta : Da “#Didattica in presenza” per legge ci si sta avviando alla #Dad, complice l’aumento dei contagi. - ROBERTOCERVA : RT @roxsasso: Se qualcuno vuole costringere i nostri figli al vaccino pena esclusione dalla didattica in presenza, troverà mamme e papà sul… - FisascatRoma2 : RT @INPS_it: Rilascio della procedura per le domande di #CongedoparentaleCovid per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da #Cov… - AleGnocchi : RT @masnuccio: Ridevano dei banchi a rotelle e dopo 1 anno a blaterare dell'importanza di scuola in presenza, non hanno fatto NULLA, nonost… - 7marj : @antipa_tia @valechindamo @liberalunicorno La didattica deve essere il più possibile in presenza.E necessario dotar… -