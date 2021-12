Detto Fatto, la decisione: si ferma Bianca Guaccero. La data del ritorno in tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Importantissime novità per il programma . I dettagli Detto Fatto è un seguitissimo programma televisivo che va… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Importantissime novità per il programma . I dettagliè un seguitissimo programma televisivo che va… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : Ma come sono prevedibili. Come vi avevo detto l'ondata passa e va e i gaglioffi indicheranno qualsiasi restrizione… - mante : Il giornalista del Fatto fa la domanda citando dati economici sul calo delle tasse. Draghi risponde: quello che ha… - BarbaraGianninj : @lucabarazzutti1 @MediasetTgcom24 Infatti, ad una mia amica questo hanno detto quando ha fatto la terza dose. Si pu… - scenfaroc : @bon1z La premessa è d'obbligo: a me non sta particolarmente simpatico perché indossa la divisa e se l'avesse detto… - Salvato27591666 : RT @rodcostakiwi: Fateci caso : I media, hanno fatto la corsa a chi intervistava gli 'irriducibili' #novax 'pentiti', hanno detto ripetutam… -