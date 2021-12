Detenuto morì dopo aver perso 25 kg: 'Non riusciva a mangiare'. Il caso finisce in tribunale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio Raddi , Detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso. Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Antonio Raddi ,alle Vallette di Torino,il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare25 chili di peso. Diceva di non riuscire ama gli operatori ...

