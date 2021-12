Delitto di Natale alle porte di Roma: fermato un 39enne (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ stato ucciso il giorno a Natale, probabilmente a seguito di una lite. Il suo cadavere è stato trovato la mattina del 25 dicembre all’interno della baracca in cui viveva: la terribile scoperta è avvenuta grazie a un volontario della Comunita? di Sant’Egidio incaricato di portare il pranzo alla vittima. E questa sera alle 19:00 il PM di turno della Procura della Repubblica di Tivoli ha emesso il decreto di fermo nei confronti di D.A., cittadino rumeno di 39 anni, perche? indagato del Delitto di omicidio volontario di Horonceanu Constantin, cittadino rumeno di 63 anni, commesso a Monterotondo due giorni fa. La scoperta del cadavere il giorno di Natale: uomo morto per accoltellamento Nella mattina del 25 dicembre i Carabinieri venivano avvisati del rinvenimento del cadavere da un volontario della Comunita? di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ stato ucciso il giorno a, probabilmente a seguito di una lite. Il suo cadavere è stato trovato la mattina del 25 dicembre all’interno della baracca in cui viveva: la terribile scoperta è avvenuta grazie a un volontario della Comunita? di Sant’Egidio incaricato di portare il pranzo alla vittima. E questa sera19:00 il PM di turno della Procura della Repubblica di Tivoli ha emesso il decreto di fermo nei confronti di D.A., cittadino rumeno di 39 anni, perche? indagato deldi omicidio volontario di Horonceanu Constantin, cittadino rumeno di 63 anni, commesso a Monterotondo due giorni fa. La scoperta del cadavere il giorno di: uomo morto per accoltellamento Nella mattina del 25 dicembre i Carabinieri venivano avvisati del rinvenimento del cadavere da un volontario della Comunita? di ...

