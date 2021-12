Decreto Covid, il calendario delle scadenze: le date per terze dosi, Mega Green pass e mascherine all’aperto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il calendario delle prossime tappe della lotta anti Covid arriva oggi, 27 dicembre, all’importante appuntamento delle terze dosi estese ai più giovani. Il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha aperto la possibilità di effettuare i richiami anche per tutti i 16enni e 17enni e per i fragili nella fascia 12-15. Al momento per loro sarà possibile somministrare il vaccino Pfizer nella speranza di arginare la crescita del tasso di incidenza che l’Istituto superiore di sanità continua a registrare anche per l’età pediatrica. I giorni del booster Nel periodo 13-19 dicembre (con dati aggiornati al 21 dicembre) le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100.000 abitanti sono proprio quelle dei giovanissimi: 393 positivi su 100mila ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilprossime tappe della lotta antiarriva oggi, 27 dicembre, all’importante appuntamentoestese ai più giovani. Il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha aperto la possibilità di effettuare i richiami anche per tutti i 16enni e 17enni e per i fragili nella fascia 12-15. Al momento per loro sarà possibile somministrare il vaccino Pfizer nella speranza di arginare la crescita del tasso di incidenza che l’Istituto superiore di sanità continua a registrare anche per l’età pediatrica. I giorni del booster Nel periodo 13-19 dicembre (con dati aggiornati al 21 dicembre) le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100.000 abitanti sono proprio quelle dei giovanissimi: 393 positivi su 100mila ...

