Dati Agenas: le 9 regioni oltre la soglia delle terapie intensive e delle aree mediche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le regioni italiani superano il 12% medio di occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. Mentre l’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell’1%. Questo emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla base dei Dati del 26 dicembre. Sono 9 le regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri (intensiva e area medica): Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio (14% intensive e 15% area medica), Liguria, Marche, le province autonome di Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto. Intanto scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Leitaliani superano il 12% medio di occupazione dei posti in terapia intensiva superando lacritica fissata al 10%. Mentre l’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell’1%. Questo emerge dal monitoraggio quotidiano dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (), sulla base deidel 26 dicembre. Sono 9 leche superano le soglie critiche in entrambi i parametri (intensiva e area medica): Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio (14%e 15% area medica), Liguria, Marche, le province autonome di Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto. Intanto scatterà dal 10 gennaio l’avviosomministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ...

Advertising

repubblica : Dati Agenas, ospedali italiani oltre la soglia critica: terapie intensive al 12%, reparti al 15%. Nove regioni oltr… - BdiBeppe : -> infatti il numero dei tamponi è altissimo. Più cerchi e più trovi positivi (non importa se asintomatici!) e comp… - SCPixBit : @elleeffe68 @againstfusion @zanchettarobert @andreavianel - aldo_rovi : RT @blek57: Al @TgLa7 la giornalista Cristina Fantoni dice che le terapie intensive vanno rapidamente riempiendosi. Va bene la cautela, la… - PesaresiFranco : RT @vi__enne: '??' [Dati @Agenas_Salute per i posti letto in Area Medica pubblicati solo oggi] -