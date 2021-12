DATE, TRAME E CAST FICTION RAI1 FEBBRAIO: LEA UN NUOVO GIORNO, L’AMICA GENIALE, MAKARI (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo le FICTION di gennaio 2022 (qui l’articolo), passiamo in rassegna le serie che vedremo su RAI1 a FEBBRAIO. La novità “Lea – Un NUOVO GIORNO” con Anna Valle, in onda domenica sera, e le nuove stagioni di “Màkari” con Claudio Gioè e “L’AMICA GENIALE” con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, in onda rispettivamente nei lunedì e martedì sera di FEBBRAIO. Le DATE sono suscettibili di variazioni. LEA – UN NUOVO GIORNO (4 serate) Con Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela MorozziRegia di Isabella LeoniScritto da Peter Exacustos, Anna Mittone, Mauro CasiraghiUna coproduzione Rai FICTION – Banijay Studios Italy Srl TRAMA – Quando Lea ritorna ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo ledi gennaio 2022 (qui l’articolo), passiamo in rassegna le serie che vedremo su. La novità “Lea – Un” con Anna Valle, in onda domenica sera, e le nuove stagioni di “Màkari” con Claudio Gioè e “” con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, in onda rispettivamente nei lunedì e martedì sera di. Lesono suscettibili di variazioni. LEA – UN(4 serate) Con Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela MorozziRegia di Isabella LeoniScritto da Peter Exacustos, Anna Mittone, Mauro CasiraghiUna coproduzione Rai– Banijay Studios Italy Srl TRAMA – Quando Lea ritorna ...

Advertising

bubinoblog : DATE, TRAME E CAST FICTION RAI1 FEBBRAIO: LEA - UN NUOVO GIORNO, L'AMICA GENIALE, MAKARI - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DATE E TRAME FICTION RAI1 GENNAIO: NON MI LASCIARE, LA SPOSA E DOC NELLE TUE MANI - bubinoblog : DATE E TRAME FICTION RAI1 GENNAIO: NON MI LASCIARE, LA SPOSA E DOC NELLE TUE MANI - mrs_albinati : Ok non tutti sono spoilerati e hanno seguito le riprese, ma almeno leggere le trame anziché tirarli fuori dal busso… - Taehyung_3012v : @loveyoutremila @FeliceSalvati2 L'articolo che è stato citato ha mescolato la trama di Merlí con quella di Un Profe… -