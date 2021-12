Daniela Santanchè e il mega centrotavola natalizio: “Pensiamo a chi non ce l’ha”. E il web si scatena: “Che cafonata” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una pioggia di critiche ha travolto Daniela Santanchè dopo che la senatrice di Fratelli d’Italia ha pubblicato sui social un video di auguri di Buon Natale con tanto di mega centrotavola in bella vista. “Eccoci qua, è arrivato anche il Natale 2021. Che bello! Vi piace il centrotavola? Qualcuno dirà che è troppo, chi se ne frega! Lo faccio da sempre”, ha detto Santanché inquadrando la tavola e gli ospiti rigorosamente agghindati per le feste con cerchietti natalizi e orecchie da renna. Poi ha aggiunto: “Insomma, che bello! Però Pensiamo anche a quelli che tutto questo non ce l’hanno“. “Se mia madre mi mettesse quella baracconata in centro tavola io lo inonderei di brodo di tortellini e insalata russa”, ha commentato qualcuno. Oppure: “Che cafonata” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una pioggia di critiche ha travoltodopo che la senatrice di Fratelli d’Italia ha pubblicato sui social un video di auguri di Buon Natale con tanto diin bella vista. “Eccoci qua, è arrivato anche il Natale 2021. Che bello! Vi piace il? Qualcuno dirà che è troppo, chi se ne frega! Lo faccio da sempre”, ha detto Santanché inquadrando la tavola e gli ospiti rigorosamente agghindati per le feste con cerchietti natalizi e orecchie da renna. Poi ha aggiunto: “Insomma, che bello! Peròanche a quelli che tutto questo non cenno“. “Se mia madre mi mettesse quella baracconata in centro tavola io lo inonderei di brodo di tortellini e insalata russa”, ha commentato qualcuno. Oppure: “Che” e ...

