Damiano dei Maneskin nudo per Natale | lo scatto ‘hot’ fa impazzire il web | “Il più bel regalo” – LA FOTO

"Merry christmas everybody", ecco la didascalia a corredo dello scatto pubblicato da Damiano dei Maneskin il 24 dicembre scorso. In braccio il gatto Lego, in testa un cappello di Natale e poi nient'altro. Nudo (ma con un'emoticon natalizia a coprire le parti intime). Lo scatto 'bollente' ha letteralmente fatto impazzire il web. "Che regalo di Natale!", ha scritto un fanpage dedicata alla band rivelazione dell'anno. Oppure: "Il più bel dono di Natale" e ancora: "Anche a te e famiglia". Qualcuno ha ironizzato: "Vieni qua che ti spacchetto". Più di 10.000 i commenti sotto all'immagine e in tutte le lingue del mondo: dall'italiano all'inglese passando per il russo e lo spagnolo: la conferma (se ce ne fosse bisogno) della popolarità mondiale della band.

