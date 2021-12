Dalla Fondazione Cariparo 5,8 mln per la ricerca scientifica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Confermata la linea da sempre perseguita: la Fondazione Cariparo ha assegnato in questi giorni 5,8 milioni di euro alla ricerca scientifica, di cui 4 milioni al bando per la ricerca scientifica di eccellenza e 1,8 milioni ad un progetto di ricerca triennale della Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata-Vimm. Il premio alla ricerca di Fondazione Cariparo Il bando per la ricerca scientifica di eccellenza ha visto la presentazione di 249 progetti riferiti a 3 macro aree: Scienze Naturali e Ingegneria (1,4 milioni di euro), Scienze della Vita (1,7 milioni di euro) e Scienze Umane e Sociali (900.000 euro). Al termine del processo di ... Leggi su fmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) Confermata la linea da sempre perseguita: laha assegnato in questi giorni 5,8 milioni di euro alla, di cui 4 milioni al bando per ladi eccellenza e 1,8 milioni ad un progetto ditriennale dellaper laBiomedica Avanzata-Vimm. Il premio alladiIl bando per ladi eccellenza ha visto la presentazione di 249 progetti riferiti a 3 macro aree: Scienze Naturali e Ingegneria (1,4 milioni di euro), Scienze della Vita (1,7 milioni di euro) e Scienze Umane e Sociali (900.000 euro). Al termine del processo di ...

