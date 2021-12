Dal 31 dicembre nuovo singolo di Margo Mengoni feat Madame (Di lunedì 27 dicembre 2021) È Mi fiderò (feat. Madame) il nuovo singolo di Marco Mengoni, prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) e nuovo estratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3 dicembre. Materia (Terra) è certificato disco d`oro ed è l`album più venduto nei negozi per Natale. Mi fiderò, scritto da Marco Mengoni con Madame, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. Sarà in rotazione radiofonica dal 31 dicembre ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La fiducia, come elemento alla base di ogni relazione, non è fatta solamente di promesse, ma passa anche dalla concretezza di labbra, sguardi e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 dicembre 2021) È Mi fiderò () ildi Marco, prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) eestratto da Materia (Terra), il primo progetto discografico di tre album uscito lo scorso 3. Materia (Terra) è certificato disco d`oro ed è l`album più venduto nei negozi per Natale. Mi fiderò, scritto da Marcocon, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. Sarà in rotazione radiofonica dal 31ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La fiducia, come elemento alla base di ogni relazione, non è fatta solamente di promesse, ma passa anche dalla concretezza di labbra, sguardi e ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un anno di vaccinazioni anti-#Covid ha evitato in #Italia oltre 22mila morti, più di 79mila ricoveri in ospedale… - TgLa7 : #Lazio, dal 30 dicembre vaccinazioni anche la #notte - GiovaQuez : Dal 30 dicembre in alcuni hub del Lazio si torna a vaccinare fino a mezzanotte #COVID19 - Alfonso0070 : RT @ItaliaaTavola: Dal 19 dicembre il via alla commercializzazione delle varietà Moro, Tarocco e Sanguinello. Protagonista il Consorzio di… - pizzawithkooki : RT @pizzawithjk: La mia cronologia di Instagram dal 6 dicembre -