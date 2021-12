Dakar 2022 | tante donne al via Laia Sanz guida la truppa rosa | Camélia Liparoti tiene alto il vessillo italico

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Signore e signori il 2021 sta per lasciarsi, ma ilsarà fin da subito accompagnato da tanti eventi. Tra questi, per i cuori più coraggiosi, ci sarà la. Il rally raid più famoso del mondo, giunto alla sua 44ma edizione, andrà in scena dal 1° al 14 gennaio. Per la terza volta sarà l’Arabia Saudita il territorio nel quale la gara si terrà. Sono previsti in totale per i piloti 8.375 km, 4.258 km dei quali durissimi di prove speciali. La competizione inizierà a Gedda il 1° gennaio con il prologo di 19 km e terminerà dopo 12 tappe nella stessa città il 14 gennaio, per l’appunto. Il programma prevede un solo giorno di riposo, ovvero l’8 gennaio a Ryad. Le categorie impegnate saranno le seguenti: auto, moto, quad, i Side-by-Side, i prototipi leggeri e le auto storiche nella categoria Classic, quest’ultima introdotta nell’ultime ...

Advertising

OA_Sport : #Dakar2022, Giniel de Villiers positivo al Covid-19, a rischio la sua 19a partecipazione alla corsa più dura del mo… - GiacomoRauli : #DakarRally manca poco all'edizione 2022 della Dakar. Scopriamo i segreti dell'Audi RS Q e-tron. Motricità elettric… - sowmyasofia : Dakar 2022: un’edizione da non perdere (moto edition) - dakarbot : RT @Motorsport_IT: #Dakar | De Villiers positivo al COVID, a rischio la Dakar 2022 #Dakar2022 - Motorsport_IT : #Dakar | De Villiers positivo al COVID, a rischio la Dakar 2022 #Dakar2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Non potevo non salutare la partenza del nostro centauro Paolo Lucci pronto per la. Ancora una volta i Castiglionesi a gennaio potranno tifare 'uno di noi', in questa competizione che non si disputerà più nei deserti africani, ma non per questo non sarà meno avvincente". ...La pietraie e le dune, i 'plateau' e i 'uadi' della, la corsa del calendario internazionale ... Anche nella maratona dei motori nelc'è stato un cambio regolamentare vigoroso, come in Formula ...Signore e signori il 2021 sta per lasciarsi, ma il 2022 sarà fin da subito accompagnato da tanti eventi. Tra questi, per i cuori più coraggiosi, ci sarà la Dakar 2022. Il rally raid più famoso del mon ...Anche la Dakar 2022 non è esente dall'incubo del Covid-19. Pochi minuti fa, infatti, è arrivata la notizia della positività di Giniel de Villiers che, a questo punto, vede a forte rischio la sua parte ...