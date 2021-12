Da Nutriscore a Prosek, nel 2022 prosegue battaglia contro attacchi in Ue (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il buon cibo e il buon vino italiano sono molto apprezzati nel mondo ma, proprio per questo, fanno anche paura alla concorrenza, anche sleale di competitor europei e di alcune multinazionali che producono alimenti in laboratorio. Ed i numerosi attacchi all’agroalimentare made in Italy lo testimoniano, nell’anno appena trascorso. In primis un vero e proprio assedio è stato lanciato dal Nutriscore, l’ormai famigerata etichetta a semaforo, a eccellenze come il Parmigiano Reggiano o l’olio extra vergine di oliva, solo per citarne due. Ma si è assistito peraltro al tentativo di scippo del nome Prosecco da parte della Croazia e della produzione di un aceto balsamico ‘tarocco’ in Slovenia. L’Italia sta combattendo su vari fronti e continuerà a farlo nel 2022, perfino contro una aberrante tendenza guidata da potenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il buon cibo e il buon vino italiano sono molto apprezzati nel mondo ma, proprio per questo, fanno anche paura alla concorrenza, anche sleale di competitor europei e di alcune multinazionali che producono alimenti in laboratorio. Ed i numerosiall’agroalimentare made in Italy lo testimoniano, nell’anno appena trascorso. In primis un vero e proprio assedio è stato lanciato dal, l’ormai famigerata etichetta a semaforo, a eccellenze come il Parmigiano Reggiano o l’olio extra vergine di oliva, solo per citarne due. Ma si è assistito peraltro al tentativo di scippo del nome Prosecco da parte della Croazia e della produzione di un aceto balsamico ‘tarocco’ in Slovenia. L’Italia sta combattendo su vari fronti e continuerà a farlo nel, perfinouna aberrante tendenza guidata da potenti ...

Advertising

telodogratis : Da Nutriscore a Prosek, nel 2022 prosegue battaglia contro attacchi in Ue - italiaserait : Da Nutriscore a Prosek, nel 2022 prosegue battaglia contro attacchi in Ue - fisco24_info : Da Nutriscore a Prosek, nel 2022 prosegue battaglia contro attacchi in Ue: Il buon cibo e il buon vino italiano son… -