Da Maitland-Niles a Kamara: le mosse di mercato della Roma di Mou (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Roma è già attiva sul mercato per regalare i colpi attesi da Jose Mourinho: tre nomi caldi in entrata ma anche tante uscite previste Le porte del calciomercato invernale si apriranno ufficialmente dal 3 gennaio 2022 ma la Roma è già attiva per portare nella Capitale volti nuovi. Tiago Pinto sta lavorando in maniera intensa per portare alla corte di Mourinho calciatori già pronti da mettere in squadra e magari scendere in campo già all’Epifania nella delicata sfida contro il Milan di Pioli a San Siro. Maitland-Niles in arrivo: rinuncia al 4-2-3-1? Le necessità virtù dovuta agli infortuni nell’ultimo mese hanno messo in luce una Roma meglio sistemata con la difesa a 3 anziché con i 4 schierati da Mou fin da inizio stagione. Pertanto, lo Special One sembra ... Leggi su zon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Laè già attiva sulper regalare i colpi attesi da Jose Mourinho: tre nomi caldi in entrata ma anche tante uscite previste Le porte del calcioinvernale si apriranno ufficialmente dal 3 gennaio 2022 ma laè già attiva per portare nella Capitale volti nuovi. Tiago Pinto sta lavorando in maniera intensa per portare alla corte di Mourinho calciatori già pronti da mettere in squadra e magari scendere in campo già all’Epifania nella delicata sfida contro il Milan di Pioli a San Siro.in arrivo: rinuncia al 4-2-3-1? Le necessità virtù dovuta agli infortuni nell’ultimo mese hanno messo in luce unameglio sistemata con la difesa a 3 anziché con i 4 schierati da Mou fin da inizio stagione. Pertanto, lo Special One sembra ...

Advertising

DiMarzio : Tutti i dettagli dell'operazione della @OfficialASRoma con l'@Arsenal per @MaitlandNiles - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si avvicina @MaitlandNiles dell'@Arsenal - angelomangiante : The deal is almost done. #Transfers Accordo quasi raggiunto tra la #ASRoma e Maitland Niles. La chiusura molto vi… - strumentiumani : RT @LAROMA24: ?? #MaitlandNiles, terzino o mediano? In quale ruolo è stato impiegato di più? Ecco cosa dicono i numeri ??Nel 2019 il nuovo o… - Crist4ntesimo : Romanisti non vi vedo pronti per l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles, dov’è la hype??? ?????????????????????????????????????????? -