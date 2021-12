Da Kulusevski e Ramsey fino a McKennie | Juve | il punto sulle uscite

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski Ramsey

...in uscita Indiziato numero uno a lasciare la truppa di Massimiliano Allegri è Aaron, ... [?]e Rugani Il mercato potrebbe finire per coinvolgere anche altri giocatori ora meno ...... suo ex club, per averee McKennie, e l'affare può andare in porto se da Londra metteranno sul piatto 70 milioni di euro. Perprende invece corpo l'ipotesi di tornare all'Arsenal. E ...I due centrocampisti in pole per il mercato in uscita. Il club bianconero alla ricerca di una soluzione Per un attaccante che arriva, ecco un centrocampista verosimilmente in partenza. O anche due, ce ...Il tecnico toscano, dopo diverse settimane di assenza, potrà tornare a schierare questi quattro calciatori già dai primi match di gennaio ...