Da Fedriga a Toti si allarga il fronte dei governatori che chiedono di ridurre la quarantena per i contatti dei positivi. Il Cts valuta la proposta e deciderà nei prossimi giorni (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Condivido la proposta del prof Bassetti. Io non sono rappresentante del mondo scientifico, ma dobbiamo garantire la sicurezza, cercando di non fermare il Paese”. È quanto ha detto a Pomeriggio Cinque news il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (nella foto), in merito alla possibilità di dare nuove regole, in particolare riducendo la durata della quarantena per i vaccinati con la terza dose che hanno avuto contatti con positivi (leggi l’articolo). “Facendo due calcoli – ha precisato l’infettivologo Matteo Bassetti collegato assieme a Fedriga – si andrà verso i 100 mila contagi al giorno. Moltiplicati per 7-10 giorni di quarantena, e tenendo conto che ciascuno può essere stato in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Condivido ladel prof Bassetti. Io non sono rappresentante del mondo scientifico, ma dobbiamo garantire la sicurezza, cercando di non fermare il Paese”. È quanto ha detto a Pomeriggio Cinque news il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano(nella foto), in merito alla possibilità di dare nuove regole, in particolare riducendo la durata dellaper i vaccinati con la terza dose che hanno avutocon(leggi l’articolo). “Facendo due calcoli – ha precisato l’infettivologo Matteo Bassetti collegato assieme a– si andrà verso i 100 mila contagi al giorno. Moltiplicati per 7-10di, e tenendo conto che ciascuno può essere stato in ...

