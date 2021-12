Ct Mancini | «Andremo al Mondiale Zaniolo e Scamacca? Tutto dipende da loro»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Le parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Roberto, Ct dell’Italia, che ha parlato dele degli azzurri. Le sue parole Il Ct Robertoha parlati a La Gazzetta dello Sport, parlando dell’Italia e dei playoff Mondiali. Le sue parole: NATALE – «E’ stato un Natale splendido. Da gennaio inizieremo a pensare a quello che avremo a marzo. Anche se non c’è tanto da pensare.» MOMENTO PIU’ BELLO EUROPEO – «L’atmosfera che c’era 15 giorni prima della competizione. I ragazzi erano tranquilli e sereni, si vedeva che si stava creando lo spirito che ci avrebbe poi portato alla vittoria. Quei momenti mi sono rimasti dentro.» PLAYOFF – «Ci penso poche volte. Più che altro penso a quello che abbiamo buttato via. Bastava vincere la partita d’andata con la Svizzera, dove avevamo dominato. Ci è andato...

Segnali positivi da Mancini. Il buon rendimento in campionato ha convinto anche Roberto Mancini che ... se ci andremo". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini, CT della Nazionale che guarda - anche con apprensione, per forza di cose - ai prossimi playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale. "Ci saremo perché siamo forti". Ne è sicuro Roberto Mancini, ct dell'Italia che risponde così a La Gazzetta dello Sport sulle possibilità di qualificazione degli Azzurri ai Mondiali in Qatar 2022.