Crollo del turismo in Italia | nel 2021 si sono registrate 120 millioni di presenze in meno

AGI - Crollo nelle vacanze di Natale per il turismo in Italia che chiude il 2021 con dati disastrosi: lo afferma una nota di Confcommercio, secondo cui nell'anno si sono registrati almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze in meno rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggi degli Italiani all'estero. Solo per le vacanze tra Natale, Capodanno ed Epifania, rispetto ai 25 milioni di partenze programmate dagli Italiani appena pochi mesi fa, 5 milioni sono state già cancellate e 5,3 milioni modificate riducendo i giorni di vacanza o scegliendo una destinazione più vicina, ma ci sono anche 7 milioni di viaggi che restano in sospeso.

