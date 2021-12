Covid Veneto, Zaia: “Zona arancione con aumento ricoveri” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Se i ricoveri in area non critica arriveranno al 30%, il Veneto passa in Zona arancione”. Luca Zaia, governatore del Veneto, delinea il quadro Covid della regione, che è attualmente in Zona gialla. “L’indice Rt è a 1,13, l’occupazione delle terapie intensive al 17%, quella dell’area medica al 18%. Quest’ultimo parametro ci tiene per ora agganciati al giallo, quando arriverà al 30% passeremo in Zona arancione. Bisogna fare attenzione, i non vaccinati sono quelli in fascia di età più bassa”, dice Zaia snocciolando i dati. Terapie intensive e incidenza sono già oltre la soglia. “La previsione è che dobbiamo arrivare al 10 di gennaio, ma sinceramente siamo fiduciosi, penso alla tragedia immane che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Se iin area non critica arriveranno al 30%, ilpassa in”. Luca, governatore del, delinea il quadrodella regione, che è attualmente ingialla. “L’indice Rt è a 1,13, l’occupazione delle terapie intensive al 17%, quella dell’area medica al 18%. Quest’ultimo parametro ci tiene per ora agganciati al giallo, quando arriverà al 30% passeremo in. Bisogna fare attenzione, i non vaccinati sono quelli in fascia di età più bassa”, dicesnocciolando i dati. Terapie intensive e incidenza sono già oltre la soglia. “La previsione è che dobbiamo arrivare al 10 di gennaio, ma sinceramente siamo fiduciosi, penso alla tragedia immane che ...

