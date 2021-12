Covid, un'infermiera israeliana la prima persona a ricevere la quarta dose (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' una donna la prima persona ad essere vaccinata con la quarta dose in Israele. Si chiama Orna Rahminov ed infermiera presso l'ospedale Shbea di Tel Aviv che ha avviato uno studio sull'efficacia del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' una donna laad essere vaccinata con lain Israele. Si chiama Orna Rahminov edpresso l'ospedale Shbea di Tel Aviv che ha avviato uno studio sull'efficacia del ...

Infermieri, gli eroi dimenticati del Covid La Stampa Vaccino, quarta dose sì o quarta dose no: cosa dicono i nostri virologi 'Del resto - spiega il virologo - io l'ho visto con i miei occhi: ho colleghi che hanno fatto la terza dose un mese fa e si sono infettati'. PALÙ - Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del f ...

Covid Bergamo: tamponi e quarantene, poco personale per il tracciamento. La Cisl: «Ats deve assumere» Nota interna dell’Agenzia per spostare i dipendenti. Al lavoro 24 operatori, ma ne servirebbero 100. Risultato: il monitoraggio è ridotto a un sms e a domande standard da compilare online ...

