Covid, ultime news. La Francia adotta il modello Italia: Super Green Pass dal 15 gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) La misura, previo consenso del parlamento, varrà per ristoranti, cinema e palestre e tutte le attività al chiuso. Prevista la terza dose a 3 mesi dalla seconda. In Italia, intanto, si registrano 30.810 nuovi casi, con 141 morti e tasso di positività al 9%. Salgono i ricoveri ordinari (+503, 9.723) e le terapie intensive (+37, 1.126). Chiesto un parere al Cts sulla riduzione della quaratena per i vaccinati con tre dosi: da 7 giorni potrebbe scendere a 3-5. Figliuolo: "Dose booster a 4 mesi a partire dal 10 gennaio"

