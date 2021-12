Covid, ultime news. Gli Usa riducono a 5 giorni l'isolamento per i positivi asintomatici (Di martedì 28 dicembre 2021) Una volta terminato, raccomandati altri cinque giorni con la mascherina quando si è vicino ad altre persone. La Francia, intanto, adotta il modello Italia: Super Green Pass dal 15 gennaio per ristoranti, palestre, cinema e tutte le attività al chiuso; prevista la terza dose dopo 3 mesi. Nel nostro Paese 30.810 nuovi casi, 141 decessi e tasso di positività al 9%. Salgono i ricoveri (+503) e le terapie intensive (+37). Convocato il Cts il 29 dicembre per la riduzione della quarantena per i vaccinati con tre dosi Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) Una volta terminato, raccomandati altri cinquecon la mascherina quando si è vicino ad altre persone. La Francia, intanto, adotta il modello Italia: Super Green Pass dal 15 gennaio per ristoranti, palestre, cinema e tutte le attività al chiuso; prevista la terza dose dopo 3 mesi. Nel nostro Paese 30.810 nuovi casi, 141 decessi e tasso dità al 9%. Salgono i ricoveri (+503) e le terapie intensive (+37). Convocato il Cts il 29 dicembre per la riduzione della quarantena per i vaccinati con tre dosi

