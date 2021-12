Covid, Toti: “Rischiamo di paralizzare il Paese” (Di lunedì 27 dicembre 2021) GENOVA – “Rischiamo di avere il Paese paralizzato non dai malati Covid, ma dalle persone chiuse in casa”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (foto), intervistato questa mattina in diretta a “Mattino Cinque News”. “Visto che la maggior parte delle persone che prendono il Covid è a casa con la doppia dose di vaccino, altrimenti avremmo gli ospedali che traboccano, forse dovremmo fare una riflessione – ha proseguito Toti – Se il tasso di mortalità scende oltre la soglia di rischio e il Covid è curabile come una malattia non letale come l’abbiamo conosciuta, anche l’atteggiamento deve essere diverso”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 dicembre 2021) GENOVA – “di avere ilparalizzato non dai malati, ma dalle persone chiuse in casa”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni(foto), intervistato questa mattina in diretta a “Mattino Cinque News”. “Visto che la maggior parte delle persone che prendono ilè a casa con la doppia dose di vaccino, altrimenti avremmo gli ospedali che traboccano, forse dovremmo fare una riflessione – ha proseguito– Se il tasso di mortalità scende oltre la soglia di rischio e ilè curabile come una malattia non letale come l’abbiamo conosciuta, anche l’atteggiamento deve essere diverso”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : Covid, Toti “Rischiamo di paralizzare il Paese” - ansa_liguria : Covid: Toti, rischiamo la paralisi del Paese per persone in quarantena - nygnos : RT @Luca_Fantuzzi: Di tutta - tutta! - la narrazione Covid è rimasto solo che i vaccinati finiscono meno in TI. In sostanza, io devo rischi… - dreamerMA87 : RT @Luca_Fantuzzi: Di tutta - tutta! - la narrazione Covid è rimasto solo che i vaccinati finiscono meno in TI. In sostanza, io devo rischi… - Lopinionista : Covid, Toti: 'Rischiamo di paralizzare il Paese' -