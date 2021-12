Covid Toscana, il presidente Giani in autoisolamento (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - Il governatore toscano Eugenio Giani si è autoisolato in quarantena preventiva . La decisione a scopo puramente cautelativo in un momento così delicato, è stata presa dal ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - Il governatore toscano Eugeniosi è autoisolato in quarantena preventiva . La decisione a scopo puramente cautelativo in un momento così delicato, è stata presa dal ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Comune di Firenze annulla eventi fino al 9 gennaio #covid - TgrRaiToscana : La decisione del sindaco #DarioNardella @comunefi visti i dati pandemici #COVID19 - Tony94681738 : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, il presidente Giani in autoisolamento in attesa dell'esito del tampone - qn_lanazione : Covid Toscana, il presidente Giani in autoisolamento in attesa dell'esito del tampone - DANI56 : RT @AnsaToscana: ++ Covid: Comune Firenze annulla eventi fino a 9/1 ++. A chiuso e a aperto, organizzati da amministrazione e quartieri #AN… -