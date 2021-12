Covid Toscana, i dati del 27 dicembre: 2.843 nuovi contagi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dicembre 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi, oggi 27 dicembre, tornano sotto quota 3mila. Per la precisione sono i nuovi casi registrati in Toscana sono 2.843. Il dato emerge su un ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 272021 -, i, oggi 27, tornano sotto quota 3mila. Per la precisione sono icasi registrati insono 2.843. Il dato emerge su un ...

Advertising

infoitinterno : Covid Toscana, i dati del 27 dicembre: 2.843 nuovi contagi - qn_lanazione : Covid Toscana, i dati del 27 dicembre: 2.843 nuovi contagi - zazoomblog : Covid Giani: 2843 contagi in Toscana oggi 27 dicembre. Tasso positivi 1611% - #Covid #Giani: #contagi #Toscana - LPincia : RT @ALFO100897: Vaccinazione obbligatoria: la ricetta anti-Covid di Giani. @EugenioGiani Ma lei 'vive' in mezzo a noi oppure in una realtà… - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 2.843 contagi: bollettino 27 dicembre - -