Covid Toscana | è boom di richieste per i tamponi molecolari Ma prenotarsi è un' odissea

Advertising

Clod40206547 : RT @dottorbarbieri: COVID: positivo presidente Consiglio regionale Toscana - CosenzaChannel : Processati oltre 300mila tamponi con un tasso di positività del 9%. Piemonte, Toscana e Veneto sono le regioni con… - AnsaToscana : COVID, il punto in Toscana. Mancano rispetto alle richieste. Firenze annulla eventi fino 9/1 #ANSA - GiaPettinelli : Covid: Toscana, 2.843 nuovi casi, tasso cala al 16,11% - Toscana - - amiatanews : Toscana. Vaccino anti-Covid: già prenotabile la terza dose per 16-17enni e fragili 12-17 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Firenze, 27 dicembre 2021 - Un diluvio di numeri e di dati sulin: il fisico Roberto Spighi , dell'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) ci spiega cosa significano quei grafici che ogni giorno abbiamo sotto gli occhi. "Negli ultimi giorni in ...Con la crescita dei nuovi casi positivi registrata negli ultimi giorni, aumentano anche coloro che hanno necessità di fare un tampone, ma l'offerta sul sito regionale ( prenotatampone.sanita.)...di REDAZIONE POLITICA Sono 30.810 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile ...Firenze, 27 dic. - (Adnkronos) - 'Un anno fa partivano i vaccini. Da quel giorno storico ho vissuto e seguito ogni vaccino fatto e siamo oggi ...