Covid | Stefano Pd | ' avanti con estensione obbligo vaccinale'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Stanno tornando i negazionisti all'insegna del 'è poco più di un'influenza'. Noi, nel dubbio, non abbassiamo la guardia. avanti con lo screening nelle scuole, la campagna vaccinale e l'estensione dell'obbligo vaccinale". Lo scrive sul Twitter il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Politiche Ue.

