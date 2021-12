(Di lunedì 27 dicembre 2021) "Con il Decreto di Natale ilcerca di rallentare ladeinelle scuole con una campagna di screening parziale, affidandola alle poche strutture del Dipartimento della Difesa che non riusciranno a garantire le condizioni di sicurezza per alunni e personale". L'articolo .

Advertising

ProDocente : Covid, Serafini (Snals): “Preoccupante crescita dei contagi a scuola. Insufficienti le misure del Governo” - orizzontescuola : Covid, Serafini (Snals): “Preoccupante crescita dei contagi a scuola. Insufficienti le misure del Governo” - infoitsport : Serafini: 'Mi piace Kessiè sulla trequarti. Brahim? Il Covid ti lascia debole, deve ricaricare le pile' - MilanNewsit : Serafini: 'Mi piace Kessiè sulla trequarti. Brahim? Il Covid ti lascia debole, deve ricaricare le pile' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Serafini

Orizzonte Scuola

... con ingresso gratuito e nel rispetto della normativa anti -. Per il Concerto di Santo ...17.00 Teatro dell'Unione di Viterbo Presentazione del libro 'La porta per lo Spirito' di Andrea4 ...... con ingresso gratuito e nel rispetto della normativa anti -. Il tradizionale Concerto di ...Teatro dell'Unione di Viterbo Presentazione del libro 'La porta per lo Spirito' di Andrea4 ...L'ultimo Corso Arbitri porta 19 giovani fischietti. Andrea Borrino - 26/12/2021, 08:00. San Benedetto del Tronto Nei giorni scorsi si è svolto, presso i locali della Sezione di S ...Sarà l’occasione di fare il punto sulla situazione della politica scolastica che non ha ottenuto risposte adeguate in questa Legge di Bilancio.