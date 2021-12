Covid, Ricciardi dichiara guerra a mezzo mondo (Di lunedì 27 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15 Covid, oggi tutto e il contrario di tutto sui giornali. Il Corriere punta su Figliuolo e i vaccini, Ricciardi fa guerra a mezzo mondo che non ha seguito i suoi consigli. 06:20 Abrignani del Cts continua a dare la colpa ai no vax. Facile eh! 08:10 La verità la coglie Repubblica dicendo “prigionieri del virus”, anche se Libero ha il coraggio di dire con Bassetti che in realtà siamo prigionieri delle regole assurde che ci siamo dati. 11:25 La fake del calo dei contagi in Germania grazie al lockdown per i no vax. 14:30 Quirinale, come al solito viene detto di tutto e di più e rispunta Casini per Bossi. 16:55 Immigrazione, invasione di Natale. Nel silenzio arrivano clandestini, titolano Giornale e Verità. 18:33 Si è suicidato un uomo per bene, l’ex assessore regionale del Piemonte ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 dicembre 2021) 00:00 Sigla! 00:15, oggi tutto e il contrario di tutto sui giornali. Il Corriere punta su Figliuolo e i vaccini,fache non ha seguito i suoi consigli. 06:20 Abrignani del Cts continua a dare la colpa ai no vax. Facile eh! 08:10 La verità la coglie Repubblica dicendo “prigionieri del virus”, anche se Libero ha il coraggio di dire con Bassetti che in realtà siamo prigionieri delle regole assurde che ci siamo dati. 11:25 La fake del calo dei contagi in Germania grazie al lockdown per i no vax. 14:30 Quirinale, come al solito viene detto di tutto e di più e rispunta Casini per Bossi. 16:55 Immigrazione, invasione di Natale. Nel silenzio arrivano clandestini, titolano Giornale e Verità. 18:33 Si è suicidato un uomo per bene, l’ex assessore regionale del Piemonte ...

Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - NicolaPorro : ?? I protocolli che fermano il Paese, i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto e l’invasione di clandesti… - Alexct9 : RT @OrtigiaP: Ritorna l’igienista con i conflitti d’interesse ed è nel panico. I vaccini non funzionano e teme 100 mila contagi a breve. GE… - Mikepub1 : RT @OrtigiaP: Ritorna l’igienista con i conflitti d’interesse ed è nel panico. I vaccini non funzionano e teme 100 mila contagi a breve. GE… - rosydandrea1 : RT @OrtigiaP: Ritorna l’igienista con i conflitti d’interesse ed è nel panico. I vaccini non funzionano e teme 100 mila contagi a breve. GE… -