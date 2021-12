Covid, regioni in zona gialla oggi 27 dicembre: cosa cambia e quali sono le zone più a rischio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel primo giorno che segue la fine del weekend di feste natalizie si fa il punto sulla situazione dei possibili “cambi di colore” in base al livello di criticità in molte zone d’Italia. A oggi, sono 7 le regioni in fascia gialla. Le restanti zone d’Italia restano ancora in fascia bianca, ma si ipotizzano già possibili modifiche nel quadro di criticità. Covid, regioni in zona gialla al 27 dicembre Da giorni si ipotizzava un possibile cambiamento nella divisione in fasce di criticità per le regioni italiane. Come riporta Adnkronos, il quadro generale mostra essenzialmente una conferma delle condizioni precedenti. Il ministro della Salute Speranza ha decretato che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel primo giorno che segue la fine del weekend di feste natalizie si fa il punto sulla situazione dei possibili “cambi di colore” in base al livello di criticità in molted’Italia. A7 lein fascia. Le restantid’Italia restano ancora in fascia bianca, ma si ipotizzano già possibili modifiche nel quadro di criticità.inal 27Da giorni si ipotizzava un possibilemento nella divisione in fasce di criticità per leitaliane. Come riporta Adnkronos, il quadro generale mostra essenzialmente una conferma delle condizioni precedenti. Il ministro della Salute Speranza ha decretato che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - fattoquotidiano : ALTRO CHE SORVEGLIANZA Sempre più infetti, ma non li cerchiamo - infoitinterno : COVID: ben 7 Regioni a rischio ZONA ARANCIONE da Gennaio. Gli aggiornamenti - LittlePuskas : RT @AlbertoLetizia2: #Abrignani membro del #Cts «Più dell'80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni dal giallo… - Alcesten : RT @DavPoggi: Finirà quando smetterete di farvi inoculare!!!! Covid, il Governo riutilizza i «pennarelli»: tornano a colorarsi le Regioni d… -