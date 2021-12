Covid, quarantena ridotta per chi ha fatto la terza dose: il governo chiede il parere del Cts (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid, quarantena ridotta per chi ha fatto la terza dose: governo chiede il parere del Cts Il governo ha chiesto al Comitato tecnico scientifico (Cts) del ministero della Salute un parere sull’ipotesi di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Lo riporta l’Ansa, citando fonti informate della richiesta. La proposta prevede la riduzione della quarantena per chi ha ricevuto la terza dose, dai sette giorni attuali a una durata compresa tra tre e cinque giorni. La decisione potrebbe arrivare già la prossima settimana, entro ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021)per chi halaildel Cts Ilha chiesto al Comitato tecnico scientifico (Cts) del ministero della Salute unsull’ipotesi di ridurre laper i contatti stretti che abbiano già ricevuto ladel vaccino anti-. Lo riporta l’Ansa, citando fonti informate della richiesta. La proposta prevede la riduzione dellaper chi ha ricevuto la, dai sette giorni attuali a una durata compresa tra tre e cinque giorni. La decisione potrebbe arrivare già la prossima settimana, entro ...

Advertising

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - SkyTG24 : #Covid19, Pregliasco: rivedere quarantena o sarà lockdown - seb5113910 : RT @paolozara_: 'La #rivoluzione del #Sudafrica contro la variante Omicron: ADDIO QUARANTENA E TRACCIAMENTO - la proporzione di persone co… - giord97 : RT @vitalbaa: Il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa Covid è stato finanziato solo fino al 31/1… -