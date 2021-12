Covid, polemica a Reggio Emilia per sindaco Vecchi che canta “Bella ciao” senza mascherina (Di lunedì 27 dicembre 2021) polemica a Reggio Emilia per un video che mostra il sindaco Luca Vecchi a una festa di Natale in un locale al chiuso, insieme ad altri esponenti della maggioranza di centrosinistra, mentre cantano “Bella ciao” senza mascherine. "Questi 'signori' sono gli stessi degli appelli rivolti da loro stessi ai reggiani, con toni aulici, severi e sopracciglia aggrottate”, attaccano Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale Forza Italia e Davide Ganapini, consigliere provinciale e vicecoordinatore. “Un gesto di pubbliche scuse da parte del sindaco e di chi con troppa leggerezza ha compiuto quel gesto diffondendo quel video è il minimo", rimarca Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera, del Movimento 5 Stelle. Ma il primo ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 dicembre 2021)per un video che mostra ilLucaa una festa di Natale in un locale al chiuso, insieme ad altri esponenti della maggioranza di centrosinistra, mentreno “mascherine. "Questi 'signori' sono gli stessi degli appelli rivolti da loro stessi ai reggiani, con toni aulici, severi e sopracciglia aggrottate”, attaccano Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale Forza Italia e Davide Ganapini, consigliere provinciale e vicecoordinatore. “Un gesto di pubbliche scuse da parte dele di chi con troppa leggerezza ha compiuto quel gesto diffondendo quel video è il minimo", rimarca Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera, del Movimento 5 Stelle. Ma il primo ...

Advertising

andreastoolbox : Covid Reggio Emilia, sindaco Vecchi canta Bella Ciao a una festa senza mascherina: polemica. VIDEO | Sky TG24 - SkyTG24 : #Covid19, polemica a Reggio Emilia per sindaco Vecchi che canta “Bella ciao” senza mascherina - ManzoniDavide : Chiedo senza polemica: Ma che ci stanno a fare i reparti di terapia intensiva se non li possiamo 'riempire' occupan… - Nebrodinotizie : È polemica a #Mistretta per la presenza di un militare, libero dal servizio, che balla su un tavolo in un locale du… - mrcdorazio : @unoemezzo @andreavianel Di come si arrivi a negare l’evidenza per motivi ideologici, e del circo mediatico che gir… -