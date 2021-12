Covid, Omicron cancella quasi 10mila voli in 4 giorni. Equipaggi in quarantena (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono quasi ottomila i voli cancellati dalle compagnie aeree nel weekend di Natale, in tutto il mondo. A muovere i fili dei viaggi annullati è la variante Omicron che continua la sua ascesa. Sono molti, infatti, gli Equipaggi in quarantena tra personale di volo e di terra. C’è chi è positivo o chi è entrato in contatto con qualcuno che lo è. Questo avviene in uno dei periodi più caldi per il turismo e per i ritorni a casa per le festività. Secondo il sito Flightaware il 24 e il 25 dicembre sono stati cancellati oltre cinquemila voli. Più di un quarto di questi negli Stati Uniti. Nella giornata di oggi, lunedì 27 dicembre, sono stati annullati quasi duemila voli, per un totale di quasi diecimila viaggi ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sonoottomila iti dalle compagnie aeree nel weekend di Natale, in tutto il mondo. A muovere i fili dei viaggi annullati è la varianteche continua la sua ascesa. Sono molti, infatti, gliintra personale di volo e di terra. C’è chi è positivo o chi è entrato in contatto con qualcuno che lo è. Questo avviene in uno dei periodi più caldi per il turismo e per i ritorni a casa per le festività. Secondo il sito Flightaware il 24 e il 25 dicembre sono statiti oltre cinquemila. Più di un quarto di questi negli Stati Uniti. Nella giornata di oggi, lunedì 27 dicembre, sono stati annullatiduemila, per un totale didiecimila viaggi ...

