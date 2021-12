Covid oggi Veneto, 2.816 contagi e 24 morti: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 2.816 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 27 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 33.648 tamponi, il tasso di positività è dell’8,37%. Sono 1.398 (+48) i pazienti Covid ricoverati in ospedale. In area non critica i pazienti sono 1.213 (+35). In terapia intensiva, invece, 185 persone (+13). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 2.816 ida coronavirus in, 272021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 24. I nuovi casi sono stati rilevati su 33.648 tamponi, il tasso di positività è dell’8,37%. Sono 1.398 (+48) i pazientiricoverati in ospedale. In area non critica i pazienti sono 1.213 (+35). In terapia intensiva, invece, 185 persone (+13). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

