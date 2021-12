Covid oggi Valle d’Aosta, 93 contagi e nessun decesso: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) nessun decesso e 93 nuovi contagi da coronavirus oggi, 27 dicembre, in Valle d’Aosta, dove il totale delle persone contagiate da inizio epidemia arriva a 15.064. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 1.235, di cui 1.202 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva. I casi fino ad oggi testati sono 106.317, i tamponi complessivamente effettuati 344.930. I guariti totali sono ad oggi 13.342, +104 rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive al Covid In Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 487. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021)e 93 nuovida coronavirus, 27, in, dove il totale delle personeate da inizio epidemia arriva a 15.064. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. I positivi attuali sono 1.235, di cui 1.202 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva. I casi fino adtestati sono 106.317, i tamponi complessivamente effettuati 344.930. I guariti totali sono ad13.342, +104 rispetto a ieri. I decessi di persone risultate positive alInda inizio emergenza adsono 487. L'articolo proviene da ...

