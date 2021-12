Covid oggi Svizzera, 36.261 contagi in 4 giorni (Di lunedì 27 dicembre 2021) In Svizzera, nelle ultime 96 ore, sono stati registrati 36.261 nuovi contagi da coronavirus e 69 morti, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Un totale di 345 persone sono state ricoverate in ospedale. Esattamente una settimana fa, l’Ufsp aveva annunciato 20.496 casi, vale a dire 15.765 in meno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) In, nelle ultime 96 ore, sono stati registrati 36.261 nuovida coronavirus e 69 morti, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Un totale di 345 persone sono state ricoverate in ospedale. Esattamente una settimana fa, l’Ufsp aveva annunciato 20.496 casi, vale a dire 15.765 in meno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

