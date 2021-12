Covid oggi Lombardia, 5.065 contagi e 12 morti. A Milano 1.961 nuovi casi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 5.065 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti, portando così a 34.952 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. A Milano e provincia sono 1.961 i nuovi positivi al Covid, di cui 870 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 339 nuovi casi, a Brescia 653, a Como 248, a Cremona 109, a Lecco 87, a Lodi 113, a Mantova 147, a Monza 347, a Pavia 331, a Sondrio 136 e a Varese 435. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 5.065 ida Coronavirus, lunedì 27 dicembre 2021 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12, portando così a 34.952 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Ae provincia sono 1.961 ipositivi al, di cui 870 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 339, a Brescia 653, a Como 248, a Cremona 109, a Lecco 87, a Lodi 113, a Mantova 147, a Monza 347, a Pavia 331, a Sondrio 136 e a Varese 435. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

