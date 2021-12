Covid oggi Lombardia, 5.065 contagi e 12 morti. A Milano 1.961 nuovi casi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 5.065 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti, portando così a 34.887 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 208.288 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 7,7%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva: sono 168 (+6) mentre cala il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.400 (-8). A Milano e provincia sono 1.961 i nuovi positivi al Covid, di cui 870 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 339 nuovi casi, a Brescia 653, a Como 248, a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 5.065 ida Coronavirus, lunedì 27 dicembre 2021 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12, portando così a 34.887 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 208.288 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 7,7%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva: sono 168 (+6) mentre cala il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.400 (-8). Ae provincia sono 1.961 ipositivi al, di cui 870 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 339, a Brescia 653, a Como 248, a ...

Advertising

rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - RegLombardia : #pianovaccinazioni A partire da oggi, lunedì 27 dicembre, possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti… - sandropascucci_ : CANCELLIAMO TUTTO E RIPARTIAMO DA ZERO. SOLO PER PAROLE DETTE OGGI QUESTO AVRA' L'ERGASTOLO. Covid, Zingaretti: 'C… - BabiBalanza : @FmMosca @lacordacura Caro Ambulanza di Varallo, pochi posti letto per voi, a breve lotteria... Milano 57 in TI 39… -