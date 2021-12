Covid oggi Italia, terapie intensive oltre soglia critica (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid oggi Italia, terapie intensive in Italia oltre la soglia critica. La media nazionale dell’occupazione di pazienti Covid-19 dei posti letto nei reparti di rianimazione è salito dal giorno di Natale al 12%, 2 punti percentuali sopra il livello del 10%, considerato critico. Si conferma così un costante aumento, dopo che il 14 dicembre si era toccata la soglia del 10%, salita all’11% il 17 dicembre, e al 12% il 25 dicembre. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), che, per quanto riguarda le diverse aree del paese, registra ben 13 tra Regioni e Province autonome che sforano la soglia del 10%. Al primo posto la Provincia di Trento con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021)inla. La media nazionale dell’occupazione di pazienti-19 dei posti letto nei reparti di rianimazione è salito dal giorno di Natale al 12%, 2 punti percentuali sopra il livello del 10%, considerato critico. Si conferma così un costante aumento, dopo che il 14 dicembre si era toccata ladel 10%, salita all’11% il 17 dicembre, e al 12% il 25 dicembre. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), che, per quanto riguarda le diverse aree del paese, registra ben 13 tra Regioni e Province autonome che sforano ladel 10%. Al primo posto la Provincia di Trento con ...

