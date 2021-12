Covid oggi Italia, 30.810 contagi e 142 morti: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 142 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 343.968 tamponi con un tasso di positività al 9%. Sono stati un centinaio ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.126 in totale. VENETO – Sono 2.816 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 27 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 33.648 tamponi, il tasso di positività è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i nuovida Coronavirus in, lunedì 272021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 142. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 343.968 tamponi con un tasso di positività al 9%. Sono stati un centinaio ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.126 in totale. VENETO – Sono 2.816 ida coronavirus in Veneto, 272021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 24. I nuovi casi sono stati rilevati su 33.648 tamponi, il tasso di positività è ...

