Covid oggi Fvg, 154 nuovi positivi e 10 morti: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 154 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 dicembre, su 1.770 tamponi molecolari e 4.735 test rapidi antigenici. Lo riferisce il bollettino Covid della Rigone. Dieci i decessi, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 1 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un terapista); 2 all’Irccs Burlo Garofolo (due ricercatori); 1 all’Ircss Cro di Aviano (un assistente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 154 icontagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia, 27, su 1.770 tamponi molecolari e 4.735 test rapidi antigenici. Lo riferisce ildella Rigone. Dieci i decessi, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguentità: 1 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un terapista); 2 all’Irccs Burlo Garofolo (due ricercatori); 1 all’Ircss Cro di Aviano (un assistente ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid: infermiera israeliana prima a ricevere 4/a dose E' una donna la prima persona ad essere vaccinata con la quarta dose in Israele. Si chiama Orna Rahminov ed infermiera presso l'ospedale Shbea di Tel Aviv che ha avviato oggi uno studio sull'efficacia del secondo booster che sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico dell'ospedale. Israele - primo paese a scegliere la quarta dose - ha tuttavia dilazionato l'...

Covid: in Fvg 154 nuovi contagi e 10 decessi Oggi si registrano 10 decessi: una donna di 99 anni di Cividale (deceduta in ospedale), una di 96 di Trieste (residenza per anziani), una di 94 anni di Grado (ospedale), un uomo di 91 anni di Trieste ...

Covid, news. Speranza: “In 12 mesi vaccino somministrate oltre 108 milioni dosi”. LIVE Sky Tg24 Calciomercato Lazio/ Occhi puntati sul Portogallo: piacciono Tomas Ribeiro e Jovane Tomas Ribeiro però si sta facendo largo: sempre titolare, mai sostituito, ha sempre giocato salvo una partita saltata per Coronavirus, ed è un elemento che sarebbe utile a Sarri anche se è abituato a ...

Fedez e Ferragni positivi al Covid Fedez e Chiara Ferragni annunciano di essere positivi al Covid nelle storie su Instagram. “I bambini – aggiungo per ora non si sa come sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare la ...

