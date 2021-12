Covid oggi Fvg, 154 contagi e 10 morti: dati bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 154 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 dicembre, su 1.770 tamponi molecolari e 4.735 test rapidi antigenici. Lo riferisce il bollettino Covid della Rigone. Dieci i decessi, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284, in base ai dati. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 1 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un terapista); 2 all’Irccs Burlo Garofolo (due ricercatori); 1 all’Ircss Cro di Aviano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 154 i nuovida coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia, 27, su 1.770 tamponi molecolari e 4.735 test rapidi antigenici. Lo riferisce ildella Rigone. Dieci i decessi, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284, in base ai. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 1 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un terapista); 2 all’Irccs Burlo Garofolo (due ricercatori); 1 all’Ircss Cro di Aviano ...

Advertising

rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - fanpage : Maurizio Bellitteri, noto ristoratore di Marsala vicino alle posizioni anti vacciniste, è morto oggi all'età di 60… - Agenzia_Ansa : Birmania, processo a San Suu Kyi: verdetto rinviato al 10 gennaio. Era atteso per oggi. L'ex leader e Nobel per la… - fallxhar : RT @perchetendenza: 'Germania': Perché il numero giornaliero dei nuovi casi di Covid è passato dai quasi 74 mila del 2 dicembre, giorno del… - Marisab79879802 : RT @HBritaly: !!! OPS !!! ????#Draghi , hai commesso il reato di PROCURATO ALLARME? #Codacons: Draghi rettifichi i dati su decessi #Per cui,… -