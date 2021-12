Covid oggi Francia, Castex: “Situazione tesa, terza dose a 3 mesi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Situazione sanitaria è “estremamente tesa” nella Francia alle prese con i contagi Covid e la variante Omcron e basteranno d’ora in poi tre mesi di tempo per avere diritto alla terza dose di vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo è stato il premier Jean Castex al termine del Consiglio dei ministri. A sottolinearlo, intervenendo pubblicamente al termine del Consiglio dei ministri straordinario, è stato il premier francese Jean Castex, ricordando il “superamento simbolico” dei 100mila casi sabato scorso. Il tasso di incidenza nazionale è superiore a 700, il più alto da inizio crisi. La stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati nel Paese non è vaccinata, ha spiegato ancora Castex: “La vaccinazione non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lasanitaria è “estremamente” nellaalle prese con i contagie la variante Omcron e basteranno d’ora in poi tredi tempo per avere diritto alladi vaccino anti-. Ad annunciarlo è stato il premier Jeanal termine del Consiglio dei ministri. A sottolinearlo, intervenendo pubblicamente al termine del Consiglio dei ministri straordinario, è stato il premier francese Jean, ricordando il “superamento simbolico” dei 100mila casi sabato scorso. Il tasso di incidenza nazionale è superiore a 700, il più alto da inizio crisi. La stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati nel Paese non è vaccinata, ha spiegato ancora: “La vaccinazione non ...

