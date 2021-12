Covid oggi Emilia, 3.482 contagi e 14 morti: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 3.482 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021, in Emilia Romagna secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 14.160. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.999 tamponi molecolari e 10.244 rapidi con un tasso di positività al 14,9%. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 791, seguita da Modena a 727 e Rimini a 412, poi, Ravenna a 327, Reggio Emilia a 321, Ferrara a 264, Cesena a 195 e Piacenza a 133. A Parma sono stati 127, Forlì a 117 e il Circondario Imolese a 68 casi. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 107 come ieri; 1.236 quelli negli altri reparti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 3.482 i nuovida Coronavirus, lunedì 272021, inRomagna secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 14che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 14.160. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.999 tamponi molecolari e 10.244 rapidi con un tasso di positività al 14,9%. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 791, seguita da Modena a 727 e Rimini a 412, poi, Ravenna a 327, Reggioa 321, Ferrara a 264, Cesena a 195 e Piacenza a 133. A Parma sono stati 127, Forlì a 117 e il Circondario Imolese a 68 casi. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 107 come ieri; 1.236 quelli negli altri reparti ...

Advertising

rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - RegLombardia : #pianovaccinazioni A partire da oggi, lunedì 27 dicembre, possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti… - Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - zazoomblog : Vaccino Covid un anno fa l’avvio della campagna. Oggi il 90% ha una dose - #Vaccino #Covid #l’avvio #della… - FLampunio : RT @FmMosca: Oggi sono ufficialmente un GUARITO della dottoressa @barbarab1974 FINE DEL COVID *** IL COVID SI CURA IN CASA *** Basta negar… -