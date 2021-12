Covid oggi Basilicata, 88 contagi e nessun morto: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 dicembre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 82 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 621 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 44. Ancora in aumento i ricoverati per Covid-19, sono 52 (+5) di cui 1 in terapia intensiva: 27 nell’ospedale di Potenza e 25, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 2.850. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 51 somministrazioni. Finora 443.515 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,2 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 88 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 82 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 621 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 44. Ancora in aumento i ricoverati per-19, sono 52 (+5) di cui 1 in terapia intensiva: 27 nell’ospedale di Potenza e 25, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 2.850. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 51 somministrazioni. Finora 443.515 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,2 per cento del totale della popolazione residente in), ...

