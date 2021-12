Covid oggi Basilicata, 88 contagi e nessun morto: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 dicembre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 82 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 621 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 44. Ancora in aumento i ricoverati per Covid-19, sono 52 (+5) di cui 1 in terapia intensiva: 27 nell’ospedale di Potenza e 25, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 2.850. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 51 somministrazioni. Finora 443.515 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,2 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 88 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 82 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 621 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 44. Ancora in aumento i ricoverati per-19, sono 52 (+5) di cui 1 in terapia intensiva: 27 nell’ospedale di Potenza e 25, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 2.850. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 51 somministrazioni. Finora 443.515 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,2 per cento del totale della popolazione residente in), ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid: infermiera israeliana prima a ricevere 4/a dose E' una donna la prima persona ad essere vaccinata con la quarta dose in Israele. Si chiama Orna Rahminov ed infermiera presso l'ospedale Shbea di Tel Aviv che ha avviato oggi uno studio sull'efficacia del secondo booster che sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico dell'ospedale. Israele - primo paese a scegliere la quarta dose - ha tuttavia dilazionato l'...

Covid: in Fvg 154 nuovi contagi e 10 decessi Oggi si registrano 10 decessi: una donna di 99 anni di Cividale (deceduta in ospedale), una di 96 di Trieste (residenza per anziani), una di 94 anni di Grado (ospedale), un uomo di 91 anni di Trieste ...

Covid, news. Speranza: “In 12 mesi vaccino somministrate oltre 108 milioni dosi”. LIVE Sky Tg24 Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio sui social Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19. Questo l’annuncio rilasciato qualche ora fa dalla coppia sui rispettivi profili Instagram. Da quanto sappiamo, i due erano stati costretti ad annullare i ...

Pizzerie di Roma: a causa del Covid-19 chiuso i 20% dei locali I dati rivelati dall’Api – Associazione Pizzerie Italiane, parlano chiaro: riferendosi alle pizzerie di Roma, qui a causa della pandemia da Covid-19, fra metà 2020 e il 2021 sono stati chiusi il 20% ...

