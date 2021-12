Covid oggi Alto Adige, 236 contagi e nessun morto: bollettino 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 236 i nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 27 dicembre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 573 tamponi Pcr e registrato 54 nuovi casi positivi. Inoltre 182 test antigenici positivi. Sono 89 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 55 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 19 il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Non si registrano decessi. I guariti totali sono 94.796 (+433). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 236 i nuovida coronavirus in, 27, secondo ilcon i datidella Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 573 tamponi Pcr e registrato 54 nuovi casi positivi. Inoltre 182 test antigenici positivi. Sono 89 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 55 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 19 il numero di pazientiricoverati in reparti di terapia intensiva. Non si registrano decessi. I guariti totali sono 94.796 (+433). L'articolo proviene da Italia Sera.

