Covid oggi Abruzzo | 400 contagi e un morto | bollettino 27 dicembre

Sono 400 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021, in Abruzzo secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stata una vittima, una 72enne della provincia di Chieti, portando il totale dei decessi nella Regione a 2.630. Nelle ultime 24 ore sono guarite 90 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.812 tamponi molecolari e 6.923 test antigenici con un tasso di positività al 4.1 per cento. Centocinquantaquattro pazienti, 10 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 21 in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri, mentre gli altri 9.239 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 246, Pescara a 66.

